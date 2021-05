Roma, Dzeko invita i compagni a casa per un pranzo di fine stagione

Il centravanti bosniaco organizza un pranzo a casa con i compagni, per i saluti alla stagione e forse anche alla Roma. Futuro in bilico tra Mourinho e i L.A. Galaxy

Un pranzo in casa Dzeko con tutta la squadra. Edin organizza una festa con i compagni per salutare la stagione che terminerà dopo la partita di domenica contro lo Spezia e, forse, per dare il suo personale addio alla Roma, come riporta stamattina Il Tempo. Il futuro del centravanti bosniaco, infatti, resta incerto: sul piatto c'è l'invitante offerta dei Los Angeles Galaxy, certo un'occasione per giocare ancora da protagonista, ma Edin aspetta l'arrivo di Mourinho prima di prendere una decisione definitiva, complice un contratto che lo assicura a Trigoria ancora per una stagione, fino all'estate 2022.