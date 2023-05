Roma, Dybala si allena con il tennista Schwartzman: sabato potrebbe tornare in campo

L'attaccante potrebbe scendere in campo contro l'Inter dopo essere rimasto in panchina contro Monza e Milan. Non è escluso che Mourinho possa decidere di preservarlo ancora in vista della partita contro il Bayer Leverkusen

Dybala è a lavoro per tornare a far sognare la Roma e i tifosi. Tenuto in panchina contro Monza e Milan, l'argentino potrebbe scendere in campo, anche per pochi minuti, nel match di sabato contro l'Inter. Tutto dipende da come decideranno di gestire la sua situazione fisica: Mourinho, infatti, potrebbe scegliere di preservarlo ancora un po' e schierarlo direttamente giovedì contro il Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League. L'argentino contro l'Atalanta aveva riportato una brutta contusione alla caviglia, causata da un brutto fallo di Palomino. Inoltre, l'adduttore (infortunatosi contro il Feyenoord) non è ancora al 100%. Tuttavia, l'argentino ha tanta voglia di aiutare la Roma in quest'ultima impegnativa parte di stagione, come ribadito qualche giorno fa sui suoi canali social dove ha scritto: "Siamo appena entrati in quest’ultimo mese delle competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo rimanere concentrati al massimo e fare quest’ultimo sforzo insieme. Daje Roma". Ieri la Joya si è allenato anche con il Diego Schwartzman. Il tennista, che nei prossimi giorni sarà impegnato negli Internazionali che si svolgeranno nella capitale, ieri ha condiviso sui social una storia con il cane dell'argentino e la didascalia: "Abbiamo compagnia". Insomma, Dybala sta scaldando i motori, la Joya è pronta a illuminare ancora una volta la strada della Roma.