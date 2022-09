Roma, Dybala prende casa: scelta la villa di Diawara a Casal Palocco

Dybala prende il posto di Diawara. Non in campo (e ci mancherebbe), ma sulla mappa della capitale visto che la Joya ha deciso di trasferirsi nella villa dove alloggiava il centrocampista appena passato all’Anderlecht. Come riporta Centrosuonosport la scelta dell’argentino è arrivata dopo settimane di indecisione e ha portato alla tenuta che si trova tra Casal Palocco e l’Infernetto. Due i motivi principali: la vicinanza agli amici Ibanez e Vina e soprattutto l’ampio spazio per far correre in libertà Kaia e Bowen. I due cani che Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini coccolano come figli. In questi primi giorni romani la coppia aveva alloggiato in un hotel del Gianicolo e in un’altra struttura ancora più centrale. Ora la scelta di una zona residenziale decisamente più tranquilla.