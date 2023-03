Roma, Dybala inarrestabile. Si allena anche a casa: “Costanza, disciplina e passione”

Dopo la seduta a Trigoria, l'argentino prosegue il lavoro a casa. Giovedì i giallorossi saranno in campo per l'andata degli ottavi di Europa League

Dybala non si ferma, neanche a casa. Dopo la seduta d'allenamento di oggi a Trigoria, l'argentino prosegue il lavoro nella palestra di casa. Il prossimo impegno vedrà i giallorossi impegnati nel match valido per l'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. La squadra di Mourinho scenderà in campo all'Olimpico questo giovedì' alle 18:45. Non è la prima volta che Dybala rende partecipi i tifosi dei suoi allenamenti a casa sui canali social, lo aveva fatto già prima del match contro il Salisburgo, vinto poi dai giallorossi in casa. La didascalia del post recita: "Costanza, disciplina, ma soprattutto passione! Forza!"