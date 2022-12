Roma, Dybala impaziente di tornare all’Olimpico: il messaggio sui social

Atterrato ieri notte a Roma, oggi zero minuti contro la Viterbese ma contro il Bologna ci sarà. Alla sfida contro il Bologna di Thiago Motta (4 gennaio) mancano ormai solo 5 giorni e il countdown per rivedere la Roma e Dybala allo Stadio Olimpico è ufficialmente iniziato come ricordato dallo stesso club sul proprio profilo ufficiale Instagram. Pronta la risposta della Joya giallorossa che ha commentato con un emoticon impaziente accompagnata da una clessidra. I tifosi della Roma ma anche lo stesso Mourinho lo aspettano a braccia aperte con ancora negli occhi i 20 minuti decisivi giocati contro il Torino.