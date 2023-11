Roma, Dybala e Sanches a disposizione ma Spinazzola è out. Sirene arabe per Smalling

Newcastle su Marcos Leonardo. Ausilio: "Lukaku senza educazione e rispetto"

Capitolo mercato. L'arrivo più probabile a gennaio resta quello di Marcos Leonardo, trattato ormai da mesi e mesi dalla Roma che potrebbe poi girarlo in prestito. Il rinvio dell'estate però lascia spazio ovviamente a eventuali inserimenti come quello del Newcastle che ha allacciato i primi contatti col Santos. In caso di arrivo a Trigoria il piano dei giallorossi è quello di averlo pronto e già abituato alla Serie A dall'anno prossimo, quando potrebbe non esserci più Mourinho. Per lui si è parlato spesso di un ritorno al Real Madrid, che però in questo momento pare focalizzato su Xabi Alonso che sta facendo benissimo con il Bayer Leverkusen. Dall'Inghilterra invece le indiscrezioni su un possibile derby per Willy Gnonto, in forza al Leeds che lo valuta ben 25 milioni. Il nazionale italiano piace soprattutto all'Everton, che resta in pole. Nella sessione invernale la Roma è molto più probabile che tenti di prendere un centrale: Pinto starebbe seguendo anche Trevoh Chalobah, difensore di proprietà del Chelsea che però sarebbe stato offerto al Borussia Dortmund.