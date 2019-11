Roma, due stop prima dell’Europa: affaticamento muscolare per Spinazzola e Mirante

La Roma perde Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante per la partita di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach: i due giallorossi non si sono allenati con la squadra nella rifinitura del Fulvio Bernardini e rischiano così di saltare la trasferta in Germania e quella di Parma. Entrambi sono stati vittime di leggeri affaticamenti muscolari per i quali lo staff medico ha deciso di optare per una gestione fisica che non prevedesse un allenamento con il resto dei compagni.

Alle 15 la squadra partirà per la Germania, dove alle 19 parleranno Fonseca e Pau Lopez in conferenza stampa dal Borussia Park. Fischio d’inizio della partita domani alle 21. Dopo la Roma non rientrerà nella capitale ma prenderà direttamente un volo per l’Emilia dove farà la rifinitura sabato.