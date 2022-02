Roma, domenica il ‘Love Your Pet Day’: l’iniziativa per i tifosi e i loro animali

Il club giallorosso dedica un progetto agli animali domestici e ai romanisti, che potranno inviare i loro video: i più belli saranno pubblicati sui canali social della società

In occasione del "Love Your Pet Day", in programma per il 20 febbraio, la Roma ha organizzato una bella iniziativa rivolta ai tifosi, che potranno inviare i loro video particolari con i propri animali domestici: "Oltre a quello con i colori giallorossi, molti tifosi della Roma hanno un altro legame indissolubile: quello con i propri animali del cuore! Un rapporto speciale con chi gioisce insieme a noi a ogni gol della Roma e ci sostiene quando invece i risultati non ci fanno sorridere. Il 20 febbraio l’AS Roma festeggia il #LoveYourPetDay, un’occasione perfetta per condividere l’amore verso il proprio animale domestico. E tu puoi farlo insieme a noi inviando il tuo video insieme al tuo animale domestico. Alcuni verranno pubblicati sui canali social del Club!"