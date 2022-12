Roma, ripartono gli allenamenti. Prosegue il recupero di Wijnaldum. Napoli su Zaniolo

La Roma tornerà ad allenarsi domani, ore 11, a Trigoria in vista del ritiro in Portogallo. Dovrebbe presentarsi anche Rick Karsdorp per non incorrere in altre sanzioni da parte del club. Intanto, il Mondiale sta per concludersi e Paulo Dybala non ha giocato neanche un minuto con l'Argentina. José Mourinho e i tifosi giallorossi sono in ansia per lui, ma il ct Scaloni è stato chiaro: "Paulo sta bene, è in condizione di giocare ma in tutte le partite non ho visto l’occasione di inserirlo". La Joya ha disputato solo 21 minuti contro il Torino, negli ultimi due mesi. Considerando che rimarrà in Qatar almeno fino al 17 dicembre, giorno della finale per il 3/4 posto, non farà ritorno nella capitale prima della fine del 2022. Prosegue senza intoppi, invece, il recupero di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese si è allenato in palestra e ha pubblicato sui social qualche scatto. Domenica negativa per la Roma Femminile, che è stata sconfitta in casa dalla Juventus.