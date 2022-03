Roma, domani in vendita biglietti per l’andata degli ottavi di Conference League

Il club ha reso note tutte le modalità d'acquisto dei biglietti per la prima sfida contro il Vitesse, in programma il prossimo 10 marzo alle 18.45

Tramite un comunicato ufficiale, la Roma ha reso noto l'inizio della vendita dei tagliandi per l'andata degli ottavi di Conference League in Olanda contro il Vitesse. La vendita partirà il 4 marzo alle ore 10 per gli abbonati e durerà fino alle 13 dell'8 marzo. La vendita libera partirà invece alle 10 di lunedì 7 marzo e scadrà sempre l'8 dello stesso mese. Ai tifosi che prenoteranno il biglietto, verrà rilasciato un voucher pdf che darà diritto poi al ritiro dell'effettivo biglietto nei Meeting Point allestiti nel centro di Arnhem il giorno della partita. Potrà essere prenotato un massimo di un biglietto per il settore ospiti (Block 125-126) per ogni transazione. Il meeting point sarà aperto dalle ore 15:00. Per ritirare il biglietto sarà obbligatorio consegnare al personale addetto il voucher pdf stampato, insieme a un valido documento d’identità.