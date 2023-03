Roma, domani alle 15 la ripresa degli allenamenti

La Roma si gode la bella vittoria contro la Juventus, ma non c'è tempo per fermarsi. Giovedì ci sarà l'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. Per preparare l'impegno contro gli spagnoli gli uomini di Mourinho torneranno ad allenarsi domani alle ore 15. Saranno tutti a disposizione del mister e l'obiettivo è mettere in cassaforte il passaggio del turno sfruttando il fattore casa. La Real nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato 0-0 contro il Cadice.