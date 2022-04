Roma, domani alle 15 la ripresa degli allenamenti in vista della gara con l’Inter

La sfida contro gli uomini di Simone Inzaghi è in programma sabato alle ore 18

Dopo il pareggio contro il Napoli arrivato ieri grazie alla rete di El Shaarawy al 91', Mourinho ha concesso ai giocatori un turno di riposo. La Roma riprenderà gli allenamenti domani alle ore 15. I giallorossi torneranno a Trigoria per preparare al meglio la sfida di sabato contro l'Inter. Gara nella quale non ci sarà Zaniolo, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Il 22 tornerà a disposizione per la semifinale di Conference League contro il Leicester. Sfida in programma giovedì 28 aprile alle ore 21.