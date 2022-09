Roma, domani alle 15:15 la conferenza stampa di presentazione di Camara

Domani alle 15 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Mady Camara. Il centrocampista della Roma risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Camara ha esordito in Europa League nel match contro di settimana scorsa il Ludogorets e questa sera ha giocato ben 30 minuti in campo contro l'Helsinki. Ad affiancare il giocatore in conferenza stampa ci sarà il general manager giallorosso Tiago Pinto.