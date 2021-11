Roma, domani alle 12 la ripresa degli allenamenti a Trigoria

I giallorossi si ritroveranno al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare la sfida contro il Bologna, in programma mercoledì alle 18.30. Preoccupano le condizioni di Pellegrini

La Roma ha vinto una partita difficile contro il Torino (1-0). Una partita dispendiosa sia sul piano fisico che psicologico. E' stata anche una vittoria che potrebbe dare una forte iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. Domani la squadra si ritroverà a Trigoria alle ore 12 per preparare la sfida contro il Bologna in programma al Dall'Ara mercoledì 1 dicembre alle ore 18.30. I giallorossi divideranno il lavoro in due gruppi: defaticante per coloro i quali hanno giocato contro la squadra di Juric. Bisogna preparare al meglio la trasferta contro i rossoblù, che oggi alle 15 hanno battuto lo Spezia. Da monitorare la situazione Pellegrini. Il capitano della Roma ha riscontrato un problema muscolare al quadricipite destro e verrà valutato nei prossimi giorni. Difficile vederlo in campo anche sabato alle 18 contro l'Inter.