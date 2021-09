Roma, domani alle 12 la ripresa degli allenamenti

Il ritrovo per preparare la stracittadina è previsto domani a mezzogiorno a Trigoria

La Roma rialza la testa dopo la sconfitta di Verona. Serviva una prova di carattere e la squadra ha risposto alla grande ottenendo i tre punti contro l'Udinese. Unica nota negativa della serata è il rosso a Pellegrini che di conseguenza salterà la stracittadina. Per Mourinho non c'è tempo da perdere, la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida alla Lazio, infatti, ci sarà domani alle 12:00 a Trigoria.