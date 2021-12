Roma, domani alle 11 la ripresa degli allenamenti a Trigoria

Dopo la vittoria di Bergamo, i giallorossi si apprestano a preparare l'ultimo appuntamento del 2021

Dopo il roboante 4-1 con cui la Roma ha battuto l'Atalanta, la squadra è partita per rientrare nella Capitale. Domani alle ore 11 a Trigoria è prevista la seduta di allenamento in vista della partita di mercoledì 22 alle 18.30 contro la Sampdoria. Defaticante per chi ha preso parte alla gara contro i bergamaschi, più intenso sarà il lavoro per coloro i quali non hanno giocato. La vittoria contro gli uomini di Gasperini ha alimentato le sicurezze dei giallorossi, che proveranno a chiudere l'anno in bellezza contro i blucerchiati nella speranza di avvicinarsi al Napoli, ora (con una partita in meno) distante 5 punti.