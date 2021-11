Roma, Di Gennaro su Mourinho: “Se arriva quarto sarà un miracolo”

L'ex calciatore e allenatore della Fiorentina ha analizzato l'operato del tecnico e quello della società: "All'organico di questa Roma qualcosa manca"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore della Fiorentina ha commentato l'operato di Mourinho alla Roma:"Ha fatto scelte e dichiarazioni forti, proteggendo la società anche quando ha detto che c'è chi ride con le tasche piene". L'opinionista ha poi analizzato, nell'intervista rilasciata a TMW Radio, la rosagiallorossa: "Pinto qualcosa ha fatto, altro no: all'organico di questa Roma qualcosa manca, Abraham è arrivato solo grazie alla chiamata di Mou, o non sarebbe mai venuto a giocare in Italia. Ha ancora Zaniolo con problemi irrisolti e Mkhitaryan che non sta rendendo. L'armeno è il più importante nelle due fasi e gli mancano alternative". Per Di Gennaro l'obbiettivodel club è chiaro: "Se arriva quarto, Mourinho comunque fa un miracolo. Credo che sia lui che la squadra abbiano puntato alla Conference League e che dopo i gol presi dai norvegesi abbia visto qualcosa che non gli tornava".