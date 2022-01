Darboe racconta il suo viaggio fino a Roma: “È durato tre mesi, è stato duro”

Ebrima Darboe ha raccontato il suo viaggio per arrivare in Europa per sensibilizzare le persone al tema del razzismo e della xenofobia

"Sono nato in Gambia, il 6 giugno del 2001. Il nostro paese non è ricco ma ci divertiamo molto. Non avevo scelta, partire era l'unica che avevo quindi ho deciso di farlo. Sono partito e il viaggio è stato lungo e molto duro. Siamo partiti con il pullman da Paese a Paese fino in Libia , il viaggio è durato tre mesi. Quando è arrivato il momento siamo andati al mare per partire con il gommone. Dopo due ore e mezza circa è arrivata una di quelle navi grandi che salva le persone. Eravamo tutti felici, avevamo la speranza di avere una vita migliore. Mi hanno detto che avrebbero cercato di portarmi alla Roma, la conoscevo anche quando ero in Gambia. Quando incontrate altri rifugiati, ricordatevi la mia storia. Ricordatevi che non siamo così diversi".