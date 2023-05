Roma, da Smalling a El Shaarawy: chi recupera per il ritorno con il Bayer

A margine della gara vinta con il Bayer Leverkusen, Josè Mourinho ha fatto il punto della situazione infortunati in casa Roma. Ecco le sue parole: "In questo momento non penso che Smalling possa giocare giovedì. Non dico niente, sta lavorando benissimo, chi lavora con lui sta dando il massimo. Ma ho i miei dubbi che possa arrivare a tornare giovedì. Non ho parlato con Dybala e Wijnaldum dopo la partita, Paulo è all'antidoping. Spero che entrambi mi dicano che hanno avuto sensazioni positive, che domenica possano fare qualche minuto e giovedì ne possano fare di più. Ma per come stiamo ora ogni minuto in più che possono fare. El Shaarawy è al limite di poter dire sì o no per giovedì. Mancini, Cristante, Ibanez, Pellegrini, ora ci sono loro che giocano sempre e sono la base. E gli altri per ogni minuto che possono giocare lo ringraziamo".