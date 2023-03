Cuadrado scherza con Dybala: “Sei il padrino 2”. La Joya risponde: “Non hai chance”

Dybala e Cuadrado, ex compagni di squadra alla Juventus, si "litigano" Bella, l'ultima figlia di Morata e Alice Campello. In una storia su Instagram il centrocampista colombiano rivendica scherzosamente il suo ruolo da padrino, promesso all'attaccante argentino, postando una foto con la bimba. Nella didascalia si legge: "Amico, a me hanno detto che ero il padrino 1 e tu il 2, Alice, non so come vogliamo fare". Non si fa aspettare la risposta dell'argentino che commenta: "Non hai chance". Dybala e Oriana, la sua compagna, sono legati da una profonda amicizia con Morata e la moglie, tanto che, in occasione della nascita proprio di Bella, saranno proprio loro a battezzare la piccola. Intanto, le voci di mercato si rincorrono. Stando alle ultime notizie, non sembra improbabile che i destini della Joya e di Cuadrado possano ricongiungersi a Roma. Il colombiano sembra ormai in rotta di collisione con la Juventus e i giallorossi stanno cercando dei rinforzi proprio sulle fasce. Insomma, chissà se la disputa per l'essere padrini possa trovare nella capitale un ottimo scenario di confronto.