CSKA Sofia-Roma, la probabile formazione: debutto Fuzato, Diawara a centrocampo

Tutte le informazioni per il match di domani

La Roma è pronta per scendere in campo per l'ultima partita dei gironi di Conference League. Certi del passaggio del turno, i giallorossi sfideranno il CSKA Sofia (eliminato) per provare ad arrivare primi a discapito del Bodo/Glimt. Viste le temperature rigide della Bulgaria, Mourinho ha deciso di lasciare a casa i due fedelissimi Rui Patricio e Mkhitaryan e il neo recuperato Smalling per farli riposare. E così in porta ci sarà Fuzato, al suo esordio in questa stagione, mentre davanti a lui la difesa a tre composta da Kumbulla, Ibanez e Mancini. Sulle fasce Karsdorp e Vina, mentre a centrocampo Cristante, Veretout e Diawara. In attacco, ancora una volta, la coppia Zaniolo-Abraham.