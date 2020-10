Roma-CSKA Sofia, i convocati: rientrano Smalling e Perez, fuori Santon

Paulo Fonseca ha scelto gli uomini che affronteranno domani sera il CSKA Sofia per il secondo appuntamento stagionale con l’Europa League. Il tecnico portoghese, come confermato anche in conferenza stampa, recupera Chris Smalling: il difensore inglese, superato il problema al ginocchio, torna a disposizione e domani scenderà in campo da titolare. Rientra tra i ranghi anche Carles Perez, che ha smaltito la tonsillite a causa della quale non era stato della partita contro il Milan. Agli assenti, oltre al lungodegente Zaniolo e a Diawara e Calafiori ancora alle prese con il covid, si aggiunge Davide Santon, che non prenderà parte alla sfida a causa di un fastidio al flessore.

Di seguito la lista dei convocati: Pau Lopez, Boer, Mirante, Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Borja Mayoral, Perez, Milanese, Zalewski.