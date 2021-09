Calafiori: “Vincere questo tipo di gare è importantissimo”

Le parole del terzino giallorosso: "Non lasciamo nessun punto agli avversari e dobbiamo continuare così"

Esordio da titolare per Calafiori in questa stagione. Buona prestazione e assist per il 3-1 di Pellegrini. Queste le parole del giovane giallorosso a fine partita.

Calafiori a Roma TV +

L'anno scorso ho fatto partite di questo spessore. forse anche più alto, però col pubblico è tutta un'altra cosa. Volevo provare questa nuova emozione ed è andata alla grande.

Provata anche con uno splendido assist nel secondo tempo per Pellegrini. Il modo migliore per iniziare. Piano piano sono entrato in partita, mi sono sciolto e ho giocato come so fare. Quando ho spazio riesco a giocare bene.

Come valuti questo gruppo? Come sta crescendo in questa nuova fase con José Mourinho? Siamo un gruppo molto unito, anche merito del mister se siamo così affiatati. Giochiamo tre volte a settimana e vincere anche questo tipo di gare è importantissimo. Non lasciamo nessun punto agli avversari e dobbiamo continuare così.