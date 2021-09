Roma-CSKA Sofia, arbitra lo svedese Nyberg: sarà il primo incrocio

Il match di giovedì sera all'Olimpico di Conference League sarà diretto da una quaterna tutta svedese

Sarà lo svedese Glenn Nyberg l'arbitro della partita d'esordio della Roma nei gironi di Conference League. Giovedì sera all'Olimpico, ore 21, la squadra di Mourinho ospiterà il CSKA Sofia al debutto nel gruppo C. Un replay della sfida già vissuta lo scorso anno in Europa League e che all'Olimpico era terminata con un sorprendente 0-0 il 29 ottobre 2020. A dirigere la partita di giovedì sarà una quaterna tutta svedese: gli assistenti di Nyberg - nato nel 1988 - saranno Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist mentre il IV Uomo Victor Wolf (non c'è il Var in Conference League). Per il fischietto nato a Borlange, sarà il primo incrocio sia con la Roma che con il CSKA Sofia.