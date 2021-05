Roma-Crotone, affaticamento muscolare per Ibanez: lascia il posto a Jesus

Da valutare le sue condizioni per le prossime partite: mercoledì la Roma giocherà contro l'Inter e sabato contro la Lazio

Non c'è pace per la Roma, contro il Crotone arriva l'ennesimo infortunio. Roger Ibanez a fine primo tempo ha lasciato il posto a Juan Jesus a causa di un affaticamento muscolare. Il brasiliano fino a quel momento era stato protagonista di un'ottima partita, riuscendo ad arginare le ripartenze di Ounas e Simy. Da valutare le sue condizioni per le prossime gare: mercoledì la Roma giocherà contro l'Inter e sabato contro la Lazio. Tornerà Gianluca Mancini, che contro i calabresi ha scontato un turno di squalifica per diffida.