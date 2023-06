Roma, Cristian Totti sempre più lontano da Trigoria. Vicino l’accordo col Frosinone

Un altro Totti è pronto a lasciare Trigoria. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il figlio Cristian sarebbe pronto a firmare per la Primavera del Frosinone. Nell'ultimo anno, il primogenito del capitano ha avuto pochissimo spazio con l'Under 18 della Roma, e proprio per questo motivo, di comune accordo con il club, si sta cercando una soluzione che possa garantire al ragazzo un minutaggio maggiore. Lo stesso Francesco Totti si sta occupando direttamente della situazione, tanto che ieri è stato avvistato insieme al figlio presso l'Istituto San Bernardo, liceo del capoluogo ciociaro, nel quale i due torneranno per formalizzare l'iscrizione, una volta completato il trasferimento. Con il contratto in scadenza nel 2024, non si esclude che il club possa decidere di svincolare direttamente il calciatore per facilitare il passaggio ai gialloblu.