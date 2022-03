Roma, Cristante compie 27 anni: gli auguri della società

I giallorossi sui social augurano un buon compleanno al centrocampista

Ancora tempo di compleanni in casa Roma. Oggi è il turno di Bryan Cristante che, come ci ricorda la società giallorossa sui social, compie 27 anni. Ed è proprio per questo che dal club arrivano i migliori auguri per il centrocampista campione d'Europa con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini.