Roma, cresce l’ottimismo per il rinnovo di Smalling

La Roma aspetta una risposta da Smalling sul rinnovo, ma cresce l'ottimismo a Trigoria per il sì dell'inglese che ha raggiunto il numero di presenze necessarie affinché scatti il prolungamento. Secondo Tuttosport l'ex Manchester United potrebbe accettare la proposta dei giallorossi. Smalling vuole restare, nonostante l'offerta dell'Inter, e Mourinho lo vorrebbe anche per la prossima stagione. La qualificazione in Champions è fondamentale per la permanenza del difensore. Domani guiderà di nuovo la difesa nella delicata sfida europea contro il Salisburgo.