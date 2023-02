Roma-Cremonese: vicino il sold out. Biglietti disponibili fino all’inizio della gara

Concluso il calciomercato, per la Roma è tempo di tornare a pensare al campo. Questa sera va in scena il quarto di finale contro la Cremonese. I giallorossi vanno a caccia della semifinale in Coppa Italia, che manca dal 2017. Per questo appuntamento lo stadio è ad un passo dal sold out. Sarà possibile acquistare i biglietti fino al fischio d'inizio della partita presso il botteghino aperto in Viale delle Olimpiadi. I cancelli dell'Olimpico apriranno alle ore 18:30. Il consiglio del club è quello di arrivare in congruo anticipo, almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Su viale delle Olimpiadi sarà allestito un punto di assistenza per qualsiasi dubbio, inoltre dalle 9 fino alle 21 (orario del calcio d'inizio) resterà attivo il Matchday call-center allo 06.89386000. L'orario di apertura per l'AS Roma Store in viale delle Olimpiadi e per quello nella Toyota Fan Zone è per le 17.30, dove troverete diversi articoli imperdibili della collezione ufficiale giallorossa.