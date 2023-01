Roma-Cremonese, oltre 41mila biglietti venduti in meno di 72 ore

I tifosi giallorossi hanno risposto in massa dopo il successo contro il Genoa e le uscite di scena di Milan e Napoli. Contro la formazione lombarda si va verso l'ennesimo sold out

Non accenna diminuire la febbre di Roma. In meno di 72 ore dall'inizio della vendita, il club ha già staccato 41 mila tagliandi per il match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Cremonese in programma mercoledì 1° febbraio alle 21. Si va verso l'ennesimo sold out. Il tabellone favorevole, complice le uscite di scena di Milan e Napoli, ha fatto crescere le ambizioni e le speranze dei tifosi giallorossi di conquistare il secondo trofeo con José Mourinho.