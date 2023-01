Roma-Cremonese, arbitra Fabbri. Al Var Mazzoleni

Sarà Fabbri ad arbitrare il match che andrà in scena mercoledì contro la Cremonese allo Stadio Olimpico di Roma. La partita, valida per l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, si giocherà alle 21:00. A dirigere la partita sarà, appunto, Fabbri con Camplone quarto uomo. Alla VAR Mazzoleni e Longo. L'ultimo incontro tra l'arbitro designato e la Roma è stato a febbraio dello scorso anno in occasione di Roma-Bologna. Con lui si registrano solo risultati positivi: nelle ultime tre partite, due vittorie, contro Spezie e Empoli, e un pareggio col Bologna.