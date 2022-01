Roma, Covid: giocatore positivo al tampone rapido. In attesa del test molecolare

Se contagiato, oltre alla gara contro la Juventus di domani, salterà anche quella contro il Cagliari del 16 gennaio

Non c'è pace per José Mourinho: un giocatore è risultato positivo al tampone rapido per il Covid, nel primo pomeriggio di oggi si è sottoposto a tampone molecolare e in tarda serata avrà il risultato. Se dovesse confermare l’esito del test rapido, il calciatore dovrà rispettare l’isolamento domiciliare almeno per una settimana, al termine della quale si sottoporrà a nuovo tampone. Oltre alla gara contro la Juventus di domani, salterà anche quella contro il Cagliari del 16 gennaio. Preoccupazione anche per un secondo giocatore, pure lui oggi si è sottoposto a tampone molecolare. Un grattacapo per Mourinho che, in caso di positività, perderebbe altre due pedine per Covid dopo Mayoral (oggi si è allenato), Fuzato e un'altra che ha preferito mantenere l'anonimato. La Lega di Serie A dopo il consiglio straordinario di ieri ha varato alcune regole per la gestione dei casi Covid: i club con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara prevista in calendario nel caso abbiano a disposizione 13 giocatori (di cui almeno un portiere) nelle rose della prima squadra e della Primavera.