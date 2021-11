Roma, cori discriminatori verso Ibrahimovic: indaga la Procura

Dopo il gol del vantaggio milanista lo svedese ha esultato in direzione dei tifosi giallorossi con le braccia alzate e a quel punto è partito il coro in cui gli veniva dato dello “zingaro”

Sui cori di discriminazione verso Zlatan Ibrahimovic allo Stadio Olimpico domenica sera durante Roma-Milan, gli ispettori della Procura Federale - scrive Gazzetta.it, procederanno con la segnalazione al Giudice Sportivo della Serie A. Dopo il gol del vantaggio milanista lo svedese ha esultato in direzione dei tifosi della Roma con le braccia alzate (è stato anche ammonito da Maresca) e a quel punto è partito il coro in cui gli veniva dato dello “zingaro”. Al 55’ gli ispettori hanno fatto leggere dallo speaker dello stadio l'avviso per i tifosi, invitandoli a smettere le condotte illecite.