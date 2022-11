Roma, condannato il ladro che aveva rubato il rolex alla madre di Zaniolo

Lieto fine in casa Zaniolo. Uno dei due rapinatori che nel maggio del 2019 erano riusciti a rubare il Rolex a Francesca Costa, mamma dell'attaccante giallorosso, è stato condannati. Decisiva la testimonianza della Costa che il mese scorso ha individuato e riconosciuto il malvivente permettendo al Tribunale di Clodio, di emettere la sentenza. "I ladri erano due, uno mi ha tenuto per la spalla e l'altro mi ha pestato il piede. Mi hanno tolto l'orologio, uno mi ha detto: stai zitta, altrimenti ti sparo". Queste le parole della madre di Zaniolo agli inquirenti che poi ha raccontato anche tutto il suo stupore nell'aver subito un furto in pieno giorno: "Non sono abituata a queste cose, a La Spezia non succedono, posso girare anche con un Rolex. Mi avevano consigliato di uscire senza orologi di valore ma non è giusto: se non posso mettermi ciò che voglio non mi sento di vivere libera. Anche se l'importante, in questi casi, è sopravvivere". La donna ha poi anche ricordato l'aiuto di Daniele De Rossi, precipitatosi in viale dell'Aeronautica (luogo del furto), insieme a Zaniolo: "Nicolò era davvero sconvolto. L'ha accompagnato Daniele De Rossi. È stato molto gentile, mi ha chiesto come mi sentissi, se fosse tutto a posto. Poi ha salutato ed è andato via. L'ho ringraziato".