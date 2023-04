Roma, città tappezzata da striscioni contro il Feyenoord: “Odio Rotterdam”

Manca sempre meno al fischio d'inizio dell'arbitro Sanchez che alle 18:45 darà il via alla sfida tra Feyenoord e Roma valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Da Trionfale a Boccea, la città di Roma sta vivendo un'impaziente attesa per la partita di questa sera che potrebbe già essere decisiva in chiave passaggio del turno. Nonostante la partita si giochi in Olanda, la Capitale è stata tappezzata da molti striscioni contro la squadra allenata da Slot, battuta a Tirana nella finale di Conference lo scorso anno ma con la quale ci sono diversi precedenti. In alcuni di questi si leggono anche delle proteste per il divieto di trasferta messo in atto dalle due città: "Trasferte libere".