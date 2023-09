Roma, che disastro. I tifosi chiedono l’esonero di Mourinho: “Ricominciamo con Conte”

La brutta sconfitta contro il Genoa ha fatto insorgere la piazza giallorossa che non s'identifica più nello Special One. In molti chiedono l'allontanamento del portoghese, invocando l'arrivo sulla panchina del tecnico italiano

La Roma sprofonda amaramente nella notte di Marassi. La brutta sconfitta contro il Genoa, ha definitivamente messo la parola fine sulla pazienza dei tifosi che ora chiedono un cambio di rotta importante. Sui social, diversi sono i messaggi che chiedono l'esonero di José Mourinho: "Il ciclo è finito a Budapest, dove ci hanno rubato presente e futuro", ma anche: "Meglio di questo Mourinho ce ne sono tanti...anche Luca Gotti". La difesa incondizionata allo Special One sembra aver perso colpi e ora tutto potrebbe tornare in bilico. La piazza giallorossa ha solo un nome in testa come possibile sostituto: "La storia d'amore con Mourinho è finita, ricominciamo con Conte" e ancora: "Non so se finisce oggi l'era Mourinho, ma se deve andare così c'è solo Conte". In molti, sono convinti che con l'arrivo dell'ex tecnico della Nazionale, le cose possano solo che migliorare: "Con Conte arrivi facile tra le prime 4"