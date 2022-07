“Roma, che accoglienza”: dal Brasile alla Francia il Dybala Day fa impazzire tutti

Non c'erano molti dubbi a riguardo. Come per l'annuncio dell'ok alla trattativa, Dybala nella capitale continua a far parlare, sognare a anche gioire. E quindi, anche all’estero non poteva passare inosservata la presentazione di ieri sera, al Colosseo Quadrato, della Joya. “Roma, che accoglienza assurda”, scrivono da Nft. Il Dybala Day al Palazzo della Civiltà Italiana ha lasciato tutti a bocca aperta. E si, 10mila tifosi hanno accolto l'attaccante nel cuore della città, cantando e stringendosi tutti attorno ad un unica e grande passione, quella per proprio il club. Passione che ha travolto anche Paulo; impossibile infatti non restare coinvolti. "Un'atmosfera eccezionale", scrive L’Equipe, sotto il cielo stellato della città più bella del mondo. Gli argentini di Olè parlano di una "follia assoluta"; mentre gli spagnoli del Mundo Deportivo, titolano: "accoglienza brutale". L'entusiasmo è arrivato anche in Portogallo e in America; uno spettacolo "impressionante" che nel giro di 24 ore ha fatto il giro dei social, nella speranza che possa essere solo un piccolo punto d'inizio per una grande storia.