Roma, c’è il tetto per gli abbonamenti: a breve si raggiungerà la soglia

L'amore per la Roma non smette mai di sorprendere, neanche la stessa società. Tra i primi ad avviare la campagna abbonamenti per la prossima stagione, i giallorossi hanno deciso di porre un tetto alle sottoscrizioni dei tifosi che a breve verrà raggiunto. Sono, infatti, quasi 35mila i sostenitori che hanno deciso di rispondere presente all'iniziativa del club, per stare vicini alla squadra di José Mourinho e puntare insieme nuovi traguardi.