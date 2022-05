Roma campione, il Bodo si congratula: “Complimenti, festeggiate con moderazione”

I norvegesi hanno usato i social per fare gli auguri ai giallorossi

E' stata la nemesi della stagione della Roma. In quattro incontri, il Bodo è caduto solo una volta, ma proprio quella che ha permesso ai giallorossi di proseguire il proprio cammino in Conference fino alla vittoria del trofeo di questa sera contro il Feyenoord. I norvegesi si sono subito congratulati con la compagine che li ha eliminati: "Ci congratuliamo con la Roma per la vittoria in Conference. Festeggiate con moderazione" hanno scritto sui social. A Roma è il primo trofeo europeo e la prima vittoria di un torneo dal 2008, non c'è proprio spazio per la moderazione.