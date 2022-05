Roma campione, Dan Friedkin esulta: “Che emozione, è un giorno importante”

Le parole del presidente: "È stato un grande match, non ho vinto io, ma la Roma, i complimenti vanno alla squadra”

La Roma vince la Conference League, battendo il Feyenoord 1-0 grazie al gol di Nicolò Zaniolo. A fine match, durante la festa nella pancia dello stadio di Tirana, il presidente Dan Friedkin si lascia andare ed esulta, commentando così la vittoria: "È un’emozione enorme, sono molto contento che la Roma sia tornata a vincere dopo tutto questo tempo, lo meritava la tifoseria, lo meritava la città e lo meritava la squadra. È un giorno importante per la Roma, so che lo aspettavate da tanto tempo. È stato un grande match, non ho vinto io, ma la Roma, i complimenti vanno alla squadra”, le sue parole.