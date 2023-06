Roma, Camara non verrà riscattato: il centrocampista torna all’Olympiakos

Il prossimo anno Camara non vestirà più la maglia della Roma. Troppo alta la cifra del riscatto, fissato a 11,5 milioni. Secondo quanto riporta Sportitalia, il centrocampista dell'Olympiakos non verrà trattenuto nella capitale e farà ritorno in Grecia per iniziare una nuova avventura la prossima stagione. Arrivato per sopperire alla temporanea indisponibilità di Wijnaldum infortunatasi la scorsa estate, ha totalizzato 24 presenze complessive con la maglia giallorossa, tra campionato e coppe, e un assist in Europa League. In alcuni momenti e con le varie emergenze dovute ai numerosi stop, il suo apporto alla squadra è stato fondamentale.