Roma, Sergio Oliveira è il nuovo rigorista: scavalcato Veretout

Il portoghese scavalca l'ex Fiorentina nelle gerarchie dagli 11 metri

Pronti via e Sergio Oliveira è già uomo squadra. Al 33' la Roma va in vantaggio in seguito a un fallo di mano in area commesso da Dalbert, ai danni proprio di Oliveira che era andato alla conclusione. Il fantasista portoghese si è andato a prendere il pallone per portare in vantaggio i suoi ed ha spiazzato Cragno: gol all'esordio. Non più Veretout dunque dagli 11 metri. Mourinho in conferenza stampa aveva detto che aveva preparato il lavoro sulle palle inattive e non sulla scelta dei rigoristi, ma di fatto, il francese o Abraham (Pellegrini non è in campo a causa di un problema muscolare) non si sono presentati per il penalty. Il tiratore scelto, nel prosieguo della stagione, rischia di essere proprio lui, il numero 27 ex Porto.