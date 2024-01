Roma-Cagliari: arbitra Marcenaro, il direttore di gara che ‘preoccupava’ Mourinho

Dopo la vittoria contro la Salernitana la Roma tornerà in campo lunedì alle ore 20.45 con il Cagliari del grande ex Claudio Ranieri. L'arbitro del match sarà Marcenaro: un solo precedente con i giallorossi e una vittoria col Sassuolo 1-2. Il direttore di gara era stato accusato da Mourinho alla vigilia: "L'arbitro mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello". Lunedì non si troverà di fronte lo Special One, ma Daniele De Rossi che va a caccia della terza vittoria di fila. Al Var Abisso, mentre l'Avar sarà Aureliano.