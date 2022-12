Roma-Cadice, nervi tesi per Celik e Cristante. E Mourinho esce contrariato

La coda del match tra Roma e Cadice è stata tutt'altro che amichevole. Già nel primo tempo gli animi erano diventati decisamente più caldi, tra un intervento duro e una replica altrettanto dura (vedi il fallo sul rosso a Vina). Nel finale della partita, però, c'è stata una mini-rissa, subito sedata, scaturita da un calcetto gratuito di Cristante a Sobrino che era in possesso palla. Il giocatore del Cadice perde la testa, si rialza a va testa a testa con il 4 giallorosso, dandogli praticamente una testata. Arriva così Celik, che mette il carico da novanta e mette le mani al collo allo stesso Sobrino, mentre l'arbitro prova a intervenire con qualche cartellino. Pochi minuti dopo gli spagnoli trovano il gol del 3-0 con Negredo e portano a casa una vittoria di prestigio. Al fischio finale le telecamere inquadrano Mourinho, che nel salutare l'allenatore avversario Gonzalez dice qualcosa e poi prende la via degli spogliatoi. Il portoghese non sarà stato contento di qualche fallo di troppo del Cadice, ma anche e soprattutto della prestazione dei suoi e ancora di più delle reazioni e gli atteggiamenti poco composti elucidi. Lo stesso umore dei giocatori in panchina, vedi Wijnaldum.