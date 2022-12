Roma Business Summit, il club giallorosso: “Agevolata nascita di relazioni proficue”

Due giorni fa si è concluso il primo AS Roma Business Summit, che ha fatto registrare ottimi numeri in termini di partecipazione. "Centinaia di aziende, più di 180 business speed date, speaker d'eccezione e grandi ospiti come Bebe Vio hanno animato il primo storico AS Roma Business Summit all'Auditorium della Tecnica - racconta il comunicato giallorosso -. Inaugurato dal CEO Pietro Berardi, l'evento ha permesso di portare sul palco diversi speaker, che durante il workshop mattutino hanno raccontato la loro esperienza professionale. L'obiettivo dell'AS Roma Business Summit era di permettere alla propria community di incontrarsi e confrontarsi in uno speciale momento di networking, agevolando la nascita di proficue relazioni e gettando le fondamenta per grandi progetti e nuove collaborazioni tra le aziende del nostro Business Club".