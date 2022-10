Roma, buone notizie per Mourinho: Celik si allena in gruppo

Dopo Karsdorp un'altra buona notizia sul fronte recuperi in casa Roma. Zeki Celik, infatti, è tornato ad allenarsi a Trigoria. Per quasi tutta le seduta in modo individuale, e poi parte in gruppo. Un recupero lampo quello del turno che aveva riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro nella partita del 20 ottobre contro il Betis in Europa League. Tutto lasciava presupporre a un ritorno dopo il Mondiale, ma Celik potrebbe rientrare gradualmente già a partire dalla sfida al Verona del 31 ottobre e quindi essere regolarmente a disposizione per il derby del 6 novembre.