Roma-Brighton: Olimpico quasi sold-out, Karsdorp ancora ko. LuPa da Champions

La Roma chiama e il suo popolo risponde, come sempre ormai negli ultimi anni. Giovedì 7 marzo ci sarà la sfida contro il Brighton, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e il sold-out per questa partita dell'Olimpico è sempre più vicino vista la vendita di 60000 biglietti. I giallorossi arriveranno allo scontro europeo in una condizione smagliante, guidati da un Daniele De Rossi che continua a battere record su record, ultimo dei quali quello dei 20 gol nelle prime 7 panchine: nessuno è riuscito a fare meglio negli ultimi 25 anni. Come il Mister anche la ritrovata coppia d'attacco "LuPa", ha portato un nuovo vento nelle vele della squadra: meglio di loro in Serie A hanno fatto solamente Thuram e Lautaro. Dybala e Lukaku hanno realizzato 22 reti e 10 assist fin qui in Serie A, un ritmo che potrebbe preannunciare l'ingresso nella zona Champions League. Il belga intanto ha ricordato su Instagram l'anniversario del suo debutto con la maglia della nazionale dei Diavoli Rossi, avvenuto 14 anni fa.