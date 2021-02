Roma-Braga, le probabili formazioni dei quotidiani: El Shaarawy dall’inizio, torna Dzeko

È il momento del ritorno dei sedicesimi di Europa League. A tre giorni di distanza dallo scontro diretto con il Milan, la Roma ospita il Braga dopo il 2-0 ottenuto all’andata. Nonostante la prossima sfida con i rossoneri, ci sarà poco turnover per Paulo Fonseca, che conferma Pau Lopez in porta e riabbraccia Cristante, in difesa assieme a Mancini e Spinazzola. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Bruno Peres, in mediana ci sono Diawara e Veretout, ma scalpitano Villar e Pellegrini. In attacco il tridente composto da Pedro, El Shaarawy e Dzeko. Il bosniaco favorito su Mayoral.

Roma-Braga, le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko