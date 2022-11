Roma, Bove: “Che grande esperienza a Tokyo. Grazie Giappone”

Bove si aggiunge ai compagni di squadra ringrazia il Giappone per l'esperienza appena conclusa. In un post sui canali social alcune foto del ritiro, ma anche della città e con una fan a cui ha autografato la maglia giallorossa. Il centrocampista giallorosso potrebbe andare in prestito a gennaio, Lecce, Salernitana e Spezia tra le destinazioni possibili. Di seguito le sue parole in merito al Sol Levante: "Che grande esperienza a Tokyo. Grazie Giappone. Sayonara"