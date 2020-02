Roma-Bologna, il web rossoblù: “Ce la giochiamo con tutti. Vogliamo tre punti per l’Europa”

Vincere per sognare, senza paura e con la voglia di continuare a stupire: “Europa, perché no?”. Il biglietto da visita per l’Olimpico è questo, con il web rossoblù che pesca a piene mani nel ritrovato ottimismo in una stagione che può regalare soddisfazioni: “La Roma sarà arrabbiata dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ma se ci hanno vinto loro anche noi possiamo pensare al colpaccio”.

Paura, ma solo a metà, le incertezze romaniste si incrociano con le ambizioni di un Bologna che ha fatto suoi la grinta e lo spirito del proprio allenatore: “Con Sinisa abbiamo acquisito una mentalità vincente”. Un assunto che si traduce nella mancanza di timore, qualunque sia l’avversario: “I giallorossi sono forti ma noi ce la giochiamo con tutti. Non firmo per un punto”.

La vittoria sembra a portata di mano, soprattutto se si guarda a una rosa che piace praticamente a tutti: “Sono molto contento di come è stata costruita la squadra“. Veterani affiancati da giovani di prospettiva, un mix che punta direttamente alle parti nobili della classifica: “All’Olimpico si va per i tre punti. La difesa di Fonseca concede sempre molto, se facciamo una gara come quella del Sassuolo li mettiamo in difficoltà. Stasera ci scappa il colpaccio, poi iniziamo a pensare a entrare in Europa“.